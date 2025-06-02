El 26 y 27 de septiembre se celebrará en el Auditorio Palacio de Congresos Mar de Vigo, una nueva edición del mayor evento educativo de Galicia.
¡No dejes pasar la oportunidad y compra ya tus entradas para el IX Foro de Educación!
CONFERENCIAS
Estos son los ponentes de la nueva edición del Foro de Educación
Miguel Ángel Tobías
«El guion de tu vida»
María Velasco
«La importancia de la salud Mental en los entornos educativos»
Vanessa Rodríguez Pousada
«Non é porno todo o que reloce: Adolescencia e violencia sexual»
Oriol Rosell
«Por qué no te gusta el reguetón (y a tus hijos, sí)»
Toni Solano
«Aula o jaula: hacia una escuela sin barrotes»
José Carlos Ruiz
«Educar con filosofía: la importancia de cultivar el criterio»
Newsletter de Faro Educa
La información más relevante del mundo educativo, en tu correo electrónico
TALLERES
Estos son los invitados de esta edición del Foro de Educación.
Miguel Lois
«Alumnado autista en el aula ordinaria»
Vanessa Rodríguez Pousada
«Falemos de sexo (e ben): Ferramentas para educar en familia »
Estela Darriba
«Deseñar para a metamorfose: un achegamento ao espazo educativo »
Xabier Rey
«Trabajo transversal e integrado a través del juego de rol»
Julia Teniente
«#NoTodoVale: filtros fuera en Educación Infantil»
Marta Pérez Rodríguez
«Metodoloxía para a resolución de problemas»
Javier García y Manel Rives
«Tecnología e infancia. ¡Manos a la obra!»
AGAMPI
«Estratexias prácticas de autorregulación emocional e conduta para alumnado con NEE e NEAE (e sen ela)»
Miguel A. Alonso Diz
«Ensinar dende a LIX»
Juan de Vicente
«Convivencia Restaurativa en centros educativos»
Rosa Mª Soñora y Fátima Mª García
«Mejor en la escuela»
PROGRAMACIÓN
Horario completo del Foro de Educación:
Horario del evento
Viernes 26 de septiembre:
— 17:00h Talleres prácticos simultáneos:
-
- Miguel Lois: «Alumnado autista en el aula ordinaria» AGOTADO
- Vanessa Rodríguez Pousada: «Falemos de sexo (e ben): Ferramentas para educar en familia (Solo viernes)»
- Estela Darriba: «Deseñar para a metamorfose: un achegamento ao espazo educativo como ferramenta pedagóxica e emocional»
- Xabier Rey: «Trabajo transversal e integrado a través del juego de Rol»
- Julia Teniente: «#no todo vale. Filtros fuera en educación infantil»
- Marta Pérez Rodríguez: «Metodoloxía para a resolución de problemas»
- Javier García e Manel Rives: «Tecnología e infancia. ¡Manos a la obra!»
- AGAMPI: «Estratexias prácticas de autorregulación emocional e conduta para alumnado con NEE e NEAE (e sen ela)»
- Miguel A. Alonso Diz: «Ensinar dende a LIX»
- Rosa Mª Soñora y Fátima Mª García: «Mejor en la escuela»
- Juan de Vicente: «Convivencia Restaurativa en centros educativos»
— 19.00h Inauguración oficial del Foro
— 19.30h Miguel Ángel Tobías: «El guion de tu vida»
Sábado 27 de septiembre:
— 9.00 a 10.10h José Carlos Ruiz: «Educar con filosofía: la importancia de cultivar el criterio»
— 10.15 a 11.25h Vanessa Rodríguez Pousada: «Non é porno todo o que reloce: Adolescencia e violencia sexual»
— Coffee Break
— 12.00 a 13.10h Toni Solano: «Aula o jaula: hacia una escuela sin barrotes»
— 13.15 a 14.30h María Velasco: «La importancia de la salud mental en los entornos educativos»
— Descanso comida
— 16.00 a 17.15h Oriol Rosell: «Por qué no te gusta el reguetón (y a tus hijos, sí)»
— 17:30h Talleres prácticos simultáneos:
- Miguel Lois: «Alumnado autista en el aula ordinaria»
- Estela Darriba: «Deseñar para a metamorfose: un achegamento ao espazo educativo como ferramenta pedagóxica e emocional»
- Xabier Rey: «Trabajo transversal e integrado a través del juego de Rol»
- Julia Teniente: «#no todo vale. Filtros fuera en educación infantil»
- Marta Pérez Rodríguez: «Metodoloxía para a resolución de problemas»
- Javier García e Manel Rives: «Tecnología e infancia. ¡Manos a la obra!»
- AGAMPI: «Estratexias prácticas de autorregulación emocional e conduta para alumnado con NEE e NEAE (e sen ela)»
- Miguel A. Alonso Diz: «Ensinar dende a LIX»
- Rosa Mª Soñora y Fátima Mª García: «Mejor en la escuela»
- Juan de Vicente: «Convivencia Restaurativa en centros educativos»
NORMAS DE ACCESO
Instrucciones de asistencia al Foro:
- Es imprescindible el canje de la entrada por la pulsera y llevarla puesta durante todo el evento para poder circular por el Auditorio.
- El canje se puede realizar en las oficinas de FARO en el número 22 de Policarpo Sanz —el horario de apertura es de lunes a viernes de 09.00 a 14.00 horas; y lunes y miércoles de 17.00 a 19.00 horas— como en la sede del periódico, ubicada en Avenida de Redondela, Nº9, Chapela y abierta de lunes a domingo de 08.00 a 22.00 horas.
- Para acceder a los talleres es imprescindible disponer de una entrada para el taller al que se desee asistir y la entrada presencial para el Foro.
- La apertura de puertas en el Auditorio Mar de Vigo se producirá el viernes 20, a las 16.00 horas y el sábado 21, a las 8.30.
- Habrá servicio de cafetería durante el evento, pero no de comida.
Últimas noticias
NOTICIAS
Rafael Tapounet